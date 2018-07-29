В Москве задержали организаторов митинга против пенсионной реформы

Среди задержанных – председатель до сих пор малоизвестной Либертарианской партии России, которая созвала митинг, Сергей Бойко, координатор московского штаба оппозиционного деятеля Алексея Навального Олег Степанов, а также ведущий митинга Михаил Чичков.

В столице России Москве полиция задержала нескольких организаторов митинга против планируемой пенсионной реформы, а также журналиста и по крайней мере одного из участников.

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Среди задержанных – председатель до сих пор малоизвестной Либертарианской партии России, которая созвала митинг, Сергей Бойко, координатор московского штаба оппозиционного деятеля Алексея Навального Олег Степанов, а также ведущий митинга Михаил Чичков, сообщил последней российскому правозащитному сайту «ОВД-Инфо», который отслеживает нарушения прав человека в России, задержания на массовых акциях и тому подобное.

Их доставили в отделение полиции; в чем конкретно их обвиняют, еще не сообщали, передает «Радио Свобода».

Кроме того, сайт сообщает о задержании журналиста издания «Sota.Vision» Ивана Егорова.

Также задержали не установленного активистами участника акции, который просто на митинге начал писать плакат «Путин х**ло».

После митинга меня и организаторов задержали на выходе. Основания не говорят, но я подозреваю, чтл господин Черников обиделся на то, что мы раскопали тумбочки за 200 000 рублей, которые закупает департмент противодействия митингам в Москве pic.twitter.com/ZCgb5XbqDs — Олег Степанов (@olsnov) 29 июля 2018 г.

О других инцидентах в ходе митинга, который состоялся как согласованный с властями, не сообщают.

Алексей Навальный, которого тоже часто задерживают на митингах, в этот раз принял в нем участие как рядовой участник и не стал выступать.

По данным организации «Белый счетчик», которая осуществляет независимый от власти подсчет участников митинга, на акцию на площади имени Сахарова в российской столице пришло более 6 тысяч человек.

Митинги против пенсионной реформы проходят в Москве второй день подряд. 28 июля в организованном главным образом коммунистами мероприятии приняли участие более 12 тысяч человек.

28 и 29 июля протесты состоялись и в десятках других городов России.

Законопроект, поданный правительством и поддержан Государственной думой в первом чтении, предусматривает, что пенсионный возраст увеличится до 65 лет для мужчин до 2028 года и до 63 лет для женщин до 2034 года. Сейчас пенсионный возраст в России для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Планы правительства вызвали протесты по всей России с момента их объявления в июне. Свыше 2,8 миллиона человек подписали петицию против реформы на сайте change.org.

Критики заявили, что новый возраст выхода на пенсию во многих регионах выше средней продолжительности жизни.