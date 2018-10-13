Дания усилит наказание за воздействие на общественное мнение

Максимальный срок - 12 лет - предполагается давать за попытку повлиять на выборы.

Власти Дании предложили ввести наказание в виде тюремного срока до 12 лет за воздействие на общественное мнение жителей страны.

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Как сообщает Berlingske, таким образом в стране пытаются ограничить «усиливающееся влияние иностранных разведслужб», передает kommersant.

Максимальный срок - 12 лет - предполагается давать за попытку повлиять на выборы. Законопроект касается информации, размещенной на телевидении, радио, в газетах и других печатных СМИ, а также в интернете.