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Дания усилит наказание за воздействие на общественное мнение

14:49, 13 октября 2018
Мир
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В стране пытаются ограничить «усиливающееся влияние иностранных разведслужб»fb.ru

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Как сообщает Berlingske, таким образом в стране пытаются ограничить «усиливающееся влияние иностранных разведслужб»,  передает kommersant.

Максимальный срок - 12 лет - предполагается давать за попытку повлиять на выборы. Законопроект касается информации, размещенной на телевидении, радио, в газетах и других печатных СМИ, а также в интернете.

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Теги: #выборы#Дания