Дания усилит наказание за воздействие на общественное мнение
14:49, 13 октября 2018Мир
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Максимальный срок - 12 лет - предполагается давать за попытку повлиять на выборы.
В стране пытаются ограничить «усиливающееся влияние иностранных разведслужб»fb.ru
Власти Дании предложили ввести наказание в виде тюремного срока до 12 лет за воздействие на общественное мнение жителей страны.
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Как сообщает Berlingske, таким образом в стране пытаются ограничить «усиливающееся влияние иностранных разведслужб», передает kommersant.
Максимальный срок - 12 лет - предполагается давать за попытку повлиять на выборы. Законопроект касается информации, размещенной на телевидении, радио, в газетах и других печатных СМИ, а также в интернете.
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