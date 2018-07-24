Спецслужба Германии обвинила Россию в шпионаже

Россия, Китай и Иран занимаются шпионажем в отношении Берлина.

Федеральная служба защиты Конституции Германии включила Россию, Китай и Иран в число «игроков», занимающихся шпионажем в отношении Берлина, говорится в ежегодном отчете ведомства.

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Как передает РБК, в документе говорится, что российские спецслужбы вложили много финансовых и организационных ресурсов для деятельности против Германии. Ведомство подчеркивает, что такие атаки затрагивают все сферы, включая политику и экономику. «С использованием киберпространства масштабы возросли во много раз», — добавили в немецкой спецслужбе.

Там отметили, что основные усилия российских сил сосредоточены на внешней политике Германии и ее союзах с НАТО и ЕС. В числе средств, которые, по мнению немецкой спецслужбы, используются Россией для пропаганды в Германии, отнесли социальные сети, спонсируемые государством фонды и институты, а также российские государственные СМИ, включая телеканалы, радиостанции и интернет-издания.

Как сообщал УНИАН, ранее российская шпионка предлагала секс за доступ к тайнам США.