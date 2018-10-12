Поворот в деле Манафорта: судья захотел ускорить вынесение приговора

Это может повлиять на отдельную сделку Манафорта о сотрудничестве со спецпрокурором Робертом Мюллером.

Судья федерального суда, который председательствовал во время рассмотрения судебного дела относительно Пола Манафорта в Вирджинии, настаивает на ускорении вынесения приговора бывшему главе предвыборной кампании Трампа.

Это может повлиять на отдельную сделку Манафорта о сотрудничестве со спецпрокурором Робертом Мюллером, который ведет следствие в отношении возможного вмешательства России в президентские выборы США 2016 года, сообщает "Голос Америки".

Судья Т.С. Эллис назначил слушание на следующую неделю, для того, чтобы определить дату вынесения приговора, что заставит прокуроров решить, будут ли они добиваться повторного рассмотрения с 10 по 18 уголовных обвинений, по которым присяжные не пришли к общему выводу.

Манафорт был признан виновным по восьми пунктам обвинений в финансовом мошенничестве в августе. В прошлом месяце он заключил соглашение о сотрудничестве с командой Мюллера с целью избежать второго судебного разбирательства, что должно было состояться в Округе Колумбия.

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Однако, Эллис раскритиковал условия соглашения Манафорта и обвинения о признании вины в деле в Вашингтоне, ведь оно фактически откладывает вынесение приговора по делу, которое рассматривается в суде в Вирджинии и решение о рассмотрение пунктов обвинения, по которым не было достигнуто договоренности, до того времени, пока завершится сотрудничество следствия с Манафортом.

"Это очень необычно", - написал судья в указе о назначении слушания по этому делу на 19 октября.

"В этом регионе, решение правительства о повторном слушании из обвинений, по которым не достигнуто решение всегда происходит вовремя и приговор выносится в течение от двух до четырех месяцев с момента заключения соглашения о признании вины до получения приговора присяжных", - пишет Эллис.