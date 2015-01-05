Россиянин, воевавший за "ЛНР": Боевиков на Донбасс вербовали в штабе КПРФ

Об этом в интервью российскому изданию Znak рассказал бывший боевик, россиянин из Екатеринбурга Максим Видецких, пишет Украинская правда.

По его словам, с сентября он воевал на стороне "ЛНР" в составе батальона "Хулиганы" и поехал на Донбасс, "чтобы отдать долг": "Друга там убили".

Видецких заявил, что за "работу" на Донбассе ему обещали платить 2.5 тыс. долларов ежемесячно, но обещанной "компенсации" он не получил. О "наборе" боевиков он узнал в соцсети.

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"Сначала списывались "ВКонтакте" с местными - фонд НОД (Национально-освободительное движение) ... Там общались с Семеном Юрасовым. Это активист "Антимайдана", он плодотворно работает с Еленой Кукушкиной. Кукушкина - это депутат от КПРФ", - заявил Видецких .

Встреча с Юрасовым "состоялась в штабе КПРФ на ул.Радищева".

При этом он добавил, что "Они нас туда собирали, а потом все открестились и просто "послали".

Также, по словам Видецких, в Луганск они "заходили втемную" через "Северные ворота", без документов: "Из всех документов есть справка из Луганской больницы, что ранение получил".

"Долбили по Станице Луганской из минометного расчета", - отметил боевик. В Луганске он присоединился к батальону "Донбасс", а позже - к "Хулиганам", вместе они "брали" 32-й блокпост украинских сил.

По словам россиянина, в РФ он служил в спецназе пограничных войск, воевал в Абхазии, был командиром боевой машины.

Видецких также заявил, что руководитель батальона - "Хулиган" - "по Луганску уже не ездит, он в Ростове".

"Его ребята из руководства "Луганской народной республики" вне закона поставили. И он исчез", - отметил он.