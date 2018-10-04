Канада присоединилась к обвинениям российской разведки в кибератаках

Канада присоединилась к своим союзникам в идентификации и изобличении серии вредных киберопераций.

Канадская власть обвинила внешнюю разведку Министерства обороны России (ГРУ) в кибератаках.

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«Сегодня Канада присоединяется к своим союзникам в идентификации и изобличении серии вредных киберопераций, совершенных российскими военными. Эти акты являются частью более широкой деятельности российского правительства, которая лежит вне соответствующего поведения, демонстрирует пренебрежение международным правом и подрывает международный порядок, основанный на правилах», – заявили в МИД Канады, передает Радио Свобода.

В ведомстве подчеркнули, что некоторые из этих актов касаются Канады.

«В 2016 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA), независимое международное агентство со штаб-квартирой в Канаде, публично сообщило, что хакерская группа Fancy Bear / APT28 опубликовала конфиденциальные данные атлета на своем сайте, которые она получила незаконно из системы администрирования и менеджмента WADA», – утверждают в МИД.

Правительство Канады называет ГРУ ответственным за этот инцидент.

Также Канада обвиняет российскую внешнюю разведку в попытке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия.