Канада продлит военное присутствие в Латвии на четыре года
15:07, 10 июля 2018Мир
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Численность канадского контингента в этой стране также увеличится, отметил премьер-министр Джастин Трюдо.
Канадский контингент увеличится до 540 человек \ УНИАН
Канада продлит свое военное присутствие в Латвии на четыре года, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо во ходе визита в Ригу.
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В Латвии находятся 455 канадских военнослужащих, передает Голос Америки.
Они являются частью боевого формирования НАТО, в которое также входят военные из Италии, Испании, Польши и Словакии.
Трюдо заявил, что канадский контингент увеличится до 540 человек и останется в стране еще на четыре года после завершения его нынешней миссии в 2019 году.
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