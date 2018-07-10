Канада продлит военное присутствие в Латвии на четыре года

15:07, 10 июля 2018
Мир
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Канадский контингент увеличится до 540 человек \ УНИАН

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В Латвии находятся 455 канадских военнослужащих, передает Голос Америки.

Они являются частью боевого формирования НАТО, в которое также входят военные из Италии, Испании, Польши и Словакии.

Трюдо заявил, что канадский контингент увеличится до 540 человек и останется в стране еще на четыре года после завершения его нынешней миссии в 2019 году.

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Теги: #военные#Канада#Латвия