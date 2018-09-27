Госдума РФ поддержала повышение в России пенсионного возраста на 5 лет

В России также появится новая категория граждан - лица предпенсионного возраста: женщины, достигшие возраста 55 лет и мужчины - 60 лет.

Госдума Российской Федерации приняла в третьем окончательном чтении закон о поднятии пенсионного возраста на пять лет - женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, «за» проголосовали 332 российских депутата, «против» - 83.

Закон предполагает, что пенсионный возраст в России будут повышать поэтапно, начиная с 2019 года.

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В тоже время, ранний возраст выхода на пенсию сохраняется для силовиков. Кроме этого, на более ранний выход на пенсию смогут рассчитывать многодетные матери в зависимости от имеющегося у них количества детей. Согласно закону, матери с тремя детьми смогут уйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, а с пятью и более - в 55 лет. Льготный порядок выхода на пенсию также сохранится для шахтеров, работников опасных производств, жертв Чернобыльской катастрофы, представителей малочисленных народов Крайнего Севера. Помимо этого, работникам сельского хозяйства со стажем более 30 лет вернут ранее отмененную из-за бюджетного дефицита надбавку к пенсии в 20%.

В России также появится новая категория граждан - лица предпенсионного возраста. Таковыми будут считаться женщины, достигшие возраста 55 лет и мужчины - 60 лет, им в случае потери работы за пять лет до выхода на пенсию будет выплачиваться в течение одного года повышенное пособие по безработице в сумме до 11 тыс. 280 рублей вместо 8 тис. рублей для обычным работающим гражданам.

Следует напомнить, что еще несколько лет назад президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что пенсионный возраст в России поднимать не будут.

Как сообщал УНИАН, пенсионная реформа вызвала волну протестов по всей территории России.