В России снова протестуют против повышения пенсионного возраста (фото, видео)

В Москве на проспекте Сахарова проходит акция «Социальный марш миллионов» согласована с властями.

В России в субботу, 22 сентября, проходят акции протеста против повышения пенсионного возраста. В ряде городов они также запланированы на воскресенье, 23 сентября.

Заявителями и организаторами протестных мероприятий является Коммунистическая партия Российской Федерации, «Левый фронт», «Народно-патриотический союз России», а также различные общественные движения и профсоюзные организации, сообщает Русская служба Радио Свобода.

В ряде городов акция уже завершена. Несмотря на то, что не во всех случаях местные власти согласовали протестные мероприятия, о задержании или вмешательство полиции пока не сообщалось.

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В Москве на проспекте Сахарова проходит акция «Социальный марш миллионов» согласована с властями. Агентство «Москва» сообщает, что проспект для этих целей перекрывают практически весь день. Лидер российского «Левого фронта» Сергей Удальцов принимает участие в акции, несмотря на судебный запрет – после назначения административного надзора активисту нельзя участвовать в митингах и других публичных мероприятиях.

9 сентября в десятках городов России прошли акции против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками российского оппозиционера Алексея Навального. В большинстве случаев мероприятия не были согласованы с властями. По всей стране задержали более тысячи человек.

19 июля Госдума России в первом чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Его могут повысить с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России, а социологи зафиксировали снижение рейтинга Владимира Путина. Президент России предложил снизить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет, а также предусмотреть право досрочного выхода для многодетных матерей и ввести ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста.

Нынешние акции проходят накануне рассмотрения закона о пенсионной реформе во втором чтении.