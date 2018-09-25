Порошенко возглавляет антирейтинг украинских политиков - опрос

За Петра Порошенко "ни при каких обстоятельствах" не проголосовали бы половина избирателей.

Антирейтинг украинских политиков продолжает возглавлять действующий президент Петр Порошенко.

Как свидетельствуют данные исследования социологической группы «Рейтинг», за него ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы половина избирателей. Олега Ляшко, Юлию Тимошенко, Арсения Яценюка и Юрия Бойко не поддержали бы до четверти опрошенных, Вадима Рабиновича и Олега Тягнибока – почти каждый шестой.

Вместе с тем, только треть опрошенных заявили, что готовы лично участвовать в акциях, демонстрациях или других массовых мероприятиях в поддержку кандидата, за которого они готовы проголосовать. 62% заявили, что не имеют таких намерений. Больше всего тех, кто принял бы участие в подобных акциях – в среде сторонников Владимира Зеленского, Святослава Вакарчука и Анатолия Гриценко.

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При этом треть опрошенных готова проголосовать за другого политика, чем того, которого сейчас поддерживают, в случае если их фаворит снимется в его пользу. 20% заявили, что в таком случае проголосуют за другого кандидата, нежели того, которого поддержал их основной избранник. Каждый пятый заявил, что в таком случае вообще бы не принимал участия в выборах, еще четверть – не определились с ответом.

Почти половина сторонников Порошенко, Тимошенко, Бойко и Рабиновича заявили, что могли бы проголосовать за того кандидата, в пользу которого снимется их основной фаворит. В среде избирателей Садового, Ляшко, Гриценко, Вакарчука и Зеленского таких по 40%. В региональном разрезе заметны определенные различия в отношении к изменению своего мнения в случае возможного снятия основного кандидата: избиратели Юга и Востока чаще других декларировали свое нежелание участвовать в выборах при таких условиях, чем жители Запада и Центра.

Справка. В исследовании приняли участие 2500 совершеннолетних украинцев, опрос проводился в формате личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения: 10-18 сентября 2018 г.