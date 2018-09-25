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Порошенко возглавляет антирейтинг украинских политиков - опрос

13:15, 25 сентября 2018
Политика
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Порошенко снова оказался во главе антирейтинга / фото УНИАН

Как свидетельствуют данные исследования социологической группы «Рейтинг», за него ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы половина избирателей. Олега Ляшко, Юлию Тимошенко, Арсения Яценюка и Юрия Бойко не поддержали бы до четверти опрошенных, Вадима Рабиновича и Олега Тягнибока – почти каждый шестой.

Вместе с тем, только треть опрошенных заявили, что готовы лично участвовать в акциях, демонстрациях или других массовых мероприятиях в поддержку кандидата, за которого они готовы проголосовать. 62% заявили, что не имеют таких намерений. Больше всего тех, кто принял бы участие в подобных акциях – в среде сторонников Владимира Зеленского, Святослава Вакарчука и Анатолия Гриценко.

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При этом треть опрошенных готова проголосовать за другого политика, чем того, которого сейчас поддерживают, в случае если их фаворит снимется в его пользу. 20% заявили, что в таком случае проголосуют за другого кандидата, нежели того, которого поддержал их основной избранник. Каждый пятый заявил, что в таком случае вообще бы не принимал участия в выборах, еще четверть – не определились с ответом.

Почти половина сторонников Порошенко, Тимошенко, Бойко и Рабиновича заявили, что могли бы проголосовать за того кандидата, в пользу которого снимется их основной фаворит. В среде избирателей Садового, Ляшко, Гриценко, Вакарчука и Зеленского таких по 40%. В региональном разрезе заметны определенные различия в отношении к изменению своего мнения в случае возможного снятия основного кандидата: избиратели Юга и Востока чаще других декларировали свое нежелание участвовать в выборах при таких условиях, чем жители Запада и Центра.

Справка. В исследовании приняли участие 2500 совершеннолетних украинцев, опрос проводился в формате личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения: 10-18 сентября 2018 г.

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Теги: #рейтинг#Петр Порошенко