В Москве перекрыли Тверскую и зажгли файеры с требованием "прекратить беспредел над медиками" (фото)
Между прибывшими полицейскими и активистами произошла потасовка.
Социальные работники и политические активисты перекрыли улицу Тверскую в Москве с баннером и файерами.
Об этом сообщает блогер Филипп Киреев в своем микроблоге Twitter.
"У активистов файеры, дымовухи и бенгальские огни. Скандируют "Прекратить беспредел над медиками" и "Отдайте документы на соцжилье"", — пишет он.
Протестующие перекрыли улицу и отказались пропускать автомобили, сделав исключение только для "Скорой помощи". Соцработников выгнали с проезжей части сотрудники ДПС.
""Где ОМОН?", - паникуют ДПСники", — сообщил Киреев.
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Между прибывшими полицейскими и активистами произошла потасовка. Против одного из активистов применили силу, его увезли в больницу.
Как сообщает Сноб, 23 декабря соцработники уже перекрывали Тверскую улицу на 10 минут. Они встали с баннером «Верните выделенное социальное жилье!» Из-за пробок полиция не смогла добраться до активистов, и они сами разошлись.
Возле офиса «Единой России» в Банном переулке с 1 декабря в палаточном лагере живут соцработники, которые пытаются добиться от мэрии заключения договора социального найма жилья. 5 декабря активисты объявили голодовку.
December 26, 2014
Соцработники и политактивисты перекрыли Тверскую с баннером и файерами. На тему соцжилья
— Philipp Kireev (@mynameisphilipp) December 26, 2014
Переулок перекрывают, прохожие помогают !!!! С Тверской ДПСники согнали
— Philipp Kireev (@mynameisphilipp) December 26, 2014