Активисты, пикетировавшие горсовет Харькова, перекрыли проезжую часть

11:42, 24 декабря 2014
Общество
0

В Харькове около 150 активистов, которые пикетировали сессию горсовета, перекрыли проезжую часть площади Конституции напротив здания горсовета.

Twitter ‏@itsector

Как передает корреспондент УНИАН, участники пикета вышли на пешеходный переход напротив центрального входа в горсовет, и остались на нем.

Нескольких активистов, на допуск которых в сессионный зал якобы было получено разрешение, так и не пропустили в зал.

Во время толкотни возле одного из входов горсовета одной из участниц пикета стало плохо, приезжала «скорая».

Несмотря на перекрытие проезжей части, автомобильных заторов нет, поскольку работники ГАИ выше и ниже места проведения пикета переправляют потоки на соседние улицы.

Как сообщал УНИАН, в Харькове активисты разных организаций пикетировали здание горсовета, где сегодня должна состояться очередная сессия. В пикете принимают участие зоозащитники, активисты “Правого сектора”, Евромайдана, Автомайдана.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter