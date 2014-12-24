Активисты, пикетировавшие горсовет Харькова, перекрыли проезжую часть
В Харькове около 150 активистов, которые пикетировали сессию горсовета, перекрыли проезжую часть площади Конституции напротив здания горсовета.
Как передает корреспондент УНИАН, участники пикета вышли на пешеходный переход напротив центрального входа в горсовет, и остались на нем.
Нескольких активистов, на допуск которых в сессионный зал якобы было получено разрешение, так и не пропустили в зал.
Во время толкотни возле одного из входов горсовета одной из участниц пикета стало плохо, приезжала «скорая».
Несмотря на перекрытие проезжей части, автомобильных заторов нет, поскольку работники ГАИ выше и ниже места проведения пикета переправляют потоки на соседние улицы.
#Харьков#Харьков Маринин сообщил, что сессия закончена. Так же пообещал обжаловать в суде вынесенные сегодня горсоветом решения.
- IT Sector Харьков (@itsector) December 24, 2014
Харьков.На выезде из Харькова активисты перекрывают дорогу для того, чтобы милиция вышла на блокпост и охраняла город pic.twitter.com/ooDziRkZvR
— IT Sector Харьков (@itsector) December 24, 201
Как сообщал УНИАН, в Харькове активисты разных организаций пикетировали здание горсовета, где сегодня должна состояться очередная сессия. В пикете принимают участие зоозащитники, активисты “Правого сектора”, Евромайдана, Автомайдана.