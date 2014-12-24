Активисты, пикетировавшие горсовет Харькова, перекрыли проезжую часть

Как передает корреспондент УНИАН, участники пикета вышли на пешеходный переход напротив центрального входа в горсовет, и остались на нем.

Нескольких активистов, на допуск которых в сессионный зал якобы было получено разрешение, так и не пропустили в зал.

Во время толкотни возле одного из входов горсовета одной из участниц пикета стало плохо, приезжала «скорая».

Несмотря на перекрытие проезжей части, автомобильных заторов нет, поскольку работники ГАИ выше и ниже места проведения пикета переправляют потоки на соседние улицы.