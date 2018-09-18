Путин назвал причину уничтожения российского Ил-20 в Сирии

После уничтожения российского Ил-20 в Сирии состоялся телефонный разговор Путина с премьером Израиля Нетаньяху.

К уничтожению самолета-разведчика Ил-20, который попал под огонь сирийских средств ПВО, привело несоблюдение российско-израильских договоренностей о предотвращении опасных инцидентов.

Об этом в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил президент России Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

"Президент России призвал израильскую сторону не допускать впредь таких ситуаций", - говорится в сообщении по результатам разговора.

Напомним, Путин в своем первом комментарии по инциденту с Ил-20 назвал катастрофу "цепью трагических случайностей".

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Как сообщал УНИАН, российский Ил-20 с 15 военными пропал с экранов радаров у берегов Сирии в ночь на вторник в момент, когда израильские войска наносили удары по сирийской территории. По данным Минобороны РФ, 17 сентября около 23:00 при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Сегодня утром CNN со ссылкой на официального представителя США, знакомого с подробностями инцидента, сообщил, что разведчик Ил-20 был случайно сбит сирийской зенитной артиллерией после того, как по силам диктатора Башара Асада был нанесен ракетный удар со стороны Израиля.

Отметим, Ил-20 является самолётом радиоэлектронной борьбы и разведки.