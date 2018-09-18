Россия обвинила Израиль в крушении самолета-разведчика Ил-20 в Сирии

В Минобороны РФ заявили, что его подставили под удар истребители Израиля.

Российский Ил-20 был сбит сирийской ПВО, так как российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля.

Об этом заявили в Минобороны РФ, передает ТАСС. Россия рассматривает действия Израиля как враждебные. Действия израильских военных привели к гибели 15 российских военнослужащих.

Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - сказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он добавил, что израильские самолеты наносили удары в районе города Латакия и преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе. "Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата Auvergne и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России", - сказал Конашенков.

РФ расценила действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на ответные действия. "Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", - заявил он.

"Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия", - добавил Конашенков.

Ранее сообщалось, что российский самолет-разведчик Ил-20 с военными на борту был случайно сбит ракетой, выпущенной сирийскими войсками. Сирийские системы ПВО пытались отразить ракетный удар Израиля и одна из сирийских ракет попала в российский военный самолет.

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Следует отметить, что сирийские войска вооружены российскими системами ПВО. Напомним, Ил-20 является самолётом радиоэлектронной борьбы и разведки. Самолет создан на базе пассажирского самолёта Ил-18 и оборудован РЛС бокового обзора, ИК-сканером, оптическими датчиками, системой спутниковой связи для обмена данными в режиме реального времени.