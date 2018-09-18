Орбан на переговорах с Путиным заявил, что Венгрия "нуждается в хороших партнерах"

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что между его страной и РФ сложились сбалансированные и предсказуемые отношения.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после критики официального Будапешта со стороны Евросоюза на переговорах с президентом Владимиром Путиным заявил, что Венгрия «нуждается в хороших партнерах».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Орбан сказал на переговорах в Москве.

«Встреча с вами имеет большое значение для венгерской политики, потому что мы являемся важными партнерами. Венгрия нуждается в хороших партнерах. Очень рад тому, что на протяжении нескольких лет у нас сбалансированные и предсказуемые отношения», - сказал Орбан.

По его словам, нельзя сказать, что для сотрудничества всегда обеспечивается благоприятный климат из-за международной ситуации.

«Но все неприятные вещи для того и существуют, чтобы мы вместе могли с ними бороться. Думаю, что у нас получается», - отметил премьер Венгрии.

Орбан заявил, что, несмотря на то, что товарооборот между Венгрией и РФ упал из-за введения Евросоюзом санкций против России, тенденцию удалось повернуть вспять в свою пользу.

«Хотел бы передать большое спасибо от имени нашей страны за то, что вы являетесь таким хорошим партнером», - добавил он.

В свою очередь Путин заявил, что Венгрия является одним из ключевых партнеров РФ в Европе.

«Позитивную динамику демонстрирует торгово-экономический оборот: в прошлом году на плюс 25%, за первое полугодие этого года еще - плюс 30%. Примерно миллиард долларов – взаимные инвестиции, и хорошие, перспективные крупные проекты осуществляются», - сказал он.

В ходе переговоров Путин и Орбан обсудят ключевые темы дальнейшего развития российско-венгерского сотрудничества и ряд актуальных региональных и международных вопросов, в частности, ситуацию в Украине и в Сирии.

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Как сообщал УНИАН, 12 сентября Европейский парламент (ЕП) поддержал начало дисциплинарной процедуры против Венгрии из-за угрозы подрыва венгерским правительством европейских ценностей - уважения к демократии, правовому государству и правам человека.

За такое решение отдали голоса 448 депутатов ЕП, против проголосовали 197, воздержались 48 евродепутатов.

В то же время сообщается, что поддержка ЕП не означает автоматического начала процедуры против Будапешта. Теперь решение должен принять Европейский совет - для результативного голосования, согласно статье 7-й Договора о ЕС, за соответствующее решение должны проголосовать 80% членов Европейского Совета (4/5 от его состава), не считая голос самой Венгрии.

Основанием для голосования стал критический доклад, который в ЕП в апреле этого года по поручению Европарламента представила евродепутат Юдит Саргентини. Она выдвинула против властей Венгрии обвинения в отказе следовать европейской политике в сфере миграции, в нарушении прав меньшинств в стране, ограничении свободы слова. С обвинительными заявлениями выступили также представители комитетов ЕП по бюджетному контролю, по конституционным делам и правам женщин и гендерного равенства.

Дисциплинарная процедура в итоге может привести к лишению Венгрии права голоса в Совете ЕС.

Во время дебатов в Европарламенте по этому вопросу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз пытается "шантажировать" его страну, и заверил, что Будапешт не пойдет на уступки.