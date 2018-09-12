Европарламент поддержал идею наказать Венгрию санкциями и лишением голоса в Совете ЕС

Будапешт может столкнуться с неприятностями, если лидеры всех стран-участниц ЕС поддержат давление на него.

В результате напряженного голосования, большинство членов Европарламента поддержали применение статьи 7 Лиссабонского соглашения против Венгрии. Она предусматривает порядок введения санкций против стран-участниц за грубые нарушения принципов ЕС.

Как сообщает англоязычная редакция Deutsche Welle, это первый случай в истории ЕС, когда евродепутаты обратились к статье 7. Правительство Виктора Орбана обвиняют в подавлении независимых СМИ, атаках против неправительственных организаций, в устранении с постов независимых судей.

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Поддержка решения применить против Будапешта статью 7 в Европарламенте не предусматривает немедленного введения наказаний. Его должны поддержать лидеры 28 стран-участниц Евросоюза. И на этом этапе могут возникнуть проблемы, ведь Польша может вступиться за Венгрию.

Однако, Европарламент фактически открыл путь к обложению Венгрии санкциями и временного лишения ее права голоса в Совете ЕС. Поэтому сегодняшнее решение должно стать строгим предупреждением для страны, что ей не следует дальше нарушать ценности союза.

Выступая в Европарламенте, сам Виктор Орбан заявил, что ЕС таким образом пытается отомстить Будапешту за отказ принимать беженцев согласно системе квот. Брюссель действительно часто спорил с венгерским правительством по этому вопросу. Однако, сегодняшнее голосование и решение Европарламента по санкциям касается более широких проблем, в том числе состояния демократии и верховенства закона в Венгрии.

Как сообщал УНИАН, вчера депутаты Европарламента обсуждали вопрос о возможном нарушении Венгрией основополагающих принципов ЕС. В докладе, подготовленном евродепутатом от Нидерландов Джудит Саргентини, говорится о коррупции в Венгрии, проблемах в конституционной, избирательной и судебной системах, ухудшении ситуации со свободой слова и давлении на гражданское общество.