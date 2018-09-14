В Белом доме прокомментировали сделку Манафорта со следствием

В Белом доме уверяют, что сделка Манафорта со следствием не имеет ничего общего с президентом США.

Признание вины Полом Манафортом и его согласие на сотрудничество со специальным прокурором Робертом Мюллером абсолютно не связаны с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает УП со ссылкой на Associated Press.

"Это абсолютно не имеет ничего общего с президентом или его победной президентской кампанией 2016 года. Это абсолютно не связано", - заявила Сандерс.

Как сообщал УНИАН, бывший председатель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт согласился сотрудничать со специальным представителем Департамента юстиции США Робертом Мюллером в деле о вмешательстве России в американские выборы. Манафорт признал вину по обвинению в заговоре против США, а также по обвинению в заговоре с целью создать препятствия правосудию. Другие обвинения против него были сняты.

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Дело Манафорта является частью расследования спецпрокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в пользу действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

Манафорту предъявлено обвинение в отмывании денежных средств, полученных в Украине. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен экс-президента Януковича.

В обвинении Федеральной коллегии присяжных, направленном в окружной суд в Вашингтоне, говорится, что Манафорт и его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс за сотрудничество с окружением Януковича получили десятки миллионов долларов. В частности, в 2006-2015 годах они выступали в качестве незарегистрированных агентов правительства Украины, "Партии регионов" и "Оппозиционного блока».

По последним данным, Манафорт получил от украинских политиков 31 млн долларов за предоставление политических консультаций только в 2012 году.

Манафорт и Гейтс перевели миллионы долларов полученных выплат иностранным компаниям и на банковские счета, открытые ими и их сообщниками в ряде стран, и в частности, на Кипре, Сент-Винсенте, Гренадинах и Сейшелах. Они скрыли существование иностранных компаний и банковских счетов, постоянно неправильно сообщая в своих налоговых документах, что они не имеют иностранных банковских счетов.