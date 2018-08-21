Трамп назвал расследование о вмешательстве в выборы "национальным позором" США

Президент США заявил, что его обвиняют в вымышленных преступлениях, а сами обвинения произвольно чередуются, чтобы выставить его виноватым в любой ситуации.

Следствие относительно вмешательства России в политические процессы в США, которое возглавляет специальный прокурор Роберт Мюллер является "национальным позором" Америки.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ряде сообщений на странице в Twitter, передает Голос Америки.

Комментируя сообщения СМИ о том, что один из сотрудников Белого дома предоставил следствию 30 часов показаний, Трамп отметил, что показания были даны с его ведома и обвинил следствие в однобокости.

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"Обесчещенный и дискредитированный Роберт Мюллер и вся его команда разъяренных демократов более 30 часов общались, только с моего разрешения ради обеспечения прозрачности, с советником Белого дома. Если кому-то нужно столько времени, то этот человек знает, что нет никакого сговора с Россией и просто мутит воду. Они получают наслаждение, разрушая жизни людей, и отказываются взглянуть на реальную коррупцию со стороны Демократов - на ложь, на увольнение и удаленные е-мейлы и очень много другого! Разъяренные демократы в команде Мюллера пытаются повлиять на результаты выборов! Это национальный позор!", - заявил Трамп.

Президент США также заявил, что его обвиняют в вымышленных преступлениях, а сами обвинения произвольно чередуются, чтобы выставить его виноватым в любой ситуации.

"Так где заговор? Они придумали "преступление" под названием заговор, а когда оказалось, что ничего нет, заговорили о препятствовании правосудию (еще одна выдумка, которой никогда не было). А если вы даете сдачи, или говорите что-то плохое о лицемерной Охоте на ведьм (этим термином президент США обозначает расследования возглавления Робертом Мюллером - ред.), они кричат "Препятствование правосудию!", - поделился мнением президент США.

Ранее УНИАН сообщал, что спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер, который расследует вмешательство России в выборы в США, рекомендовал арестовать экс-советника Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса за дачу ложных показаний.