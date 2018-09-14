Манафорт "сломался" и согласился сотрудничать с расследованием вмешательства России

Он признал себя виновным по двум обвинениям, а остальные с него сняли.

Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт согласился сотрудничать со специальным представителем Департамента юстиции США Робертом Мюллером в деле о вмешательстве России в американские выборы.

Как пишет Reuters со ссылкой на заявление американских прокуроров в суде Вашингтона, на это он согласился в рамках сделки о признании вины и смягчение наказания.

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69-летний американский политтехнолог признал вину по двум уголовным обвинениям и стал одним из самых высокопоставленных членов избирательной команды Трампа, чья вина была доказана в ходе расследования так называемого российского дела.

Издание напоминает, что расследование стало проблемой для президента-республиканца. А решение Манафорта сотрудничать с Мюллером может стать ударом для Трампа перед выборами в Конгресс, которые пройдут в США 6 ноября.

Сегодня Манафорт признал вину по обвинению в заговоре против США, а также по обвинению в заговоре с целью создать препятствия правосудию. Другие обвинения против него были сняты. Бывший мэр Нью-Йорка и адвокат Трампа Руди Джулиани сказал, что если признание вины Манафортом не лишит его шансов получить помилование от президента США.

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В прошлом месяце американский президент хвалил своего экс-главу избирательного штаба за то, что он «не сломался» и не начал сотрудничать со следствием по делу, которое ему вредит.

«В отличие от Майкла Коэна (бывший личный юрист Трампа – ред.), он не «сломался», не стал выдумывать истории, чтобы договориться. Уважаю этого смелого мужчины!», - написал Трамп в Twitter.