Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются сотрудниками спецслужб РФ - Bellingcat

Великобритания считает, что Петров и Боширов - сотрудники ГРУ, которые отравили в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочь.

Подозреваемые в отравлении Скрипалей россияне Александр Петров и Руслан Боширов действительно являются сотрудниками спецслужб РФ.

К такому выводу пришли авторы совместного расследования Bellingcat и The Insider на основании паспортных данных, которые они обнаружили.

"Оригиналы российских официальных документов, которые имеются в распоряжении Bellingcat и The Insider, убедительно доказывают, что эти двое были зарегистрированы в центральной базе данных граждан России под именами «Александр Евгеньевич Петров» и «Руслан Тимурович Боширов» и получили внутренние паспорта на эти имена в 2009 году", - пишут расследователи.

Однако какие-либо записи об этих лицах до 2009 года отсутствуют. "Это говорит о том, что эти имена - наверняка прикрытие для сотрудников одной из российских спецслужб. Что крайне важно, в записи о паспорте по крайней мере одного из них имеются различные пометки о секретности. Такие пометки, согласно по крайней мере двум источникам, с которыми проконсультировалась команда Bellingcat, характерны для сотрудников спецслужб или высших государственных чиновников", - поясняют журналисты.

Список пассажиров «Аэрофлота», который имеется в распоряжении Bellingcat и The Insider, опровергает заявления Петрова и Боширова в интервью RT, что они долгое время планировали свой визит в Солсбери. В списке указано время заказа билетов, регистрации и посадки для каждого пассажира.

"Подозреваемые совершили заказ билетов и регистрацию в интернете в 20:00 по Гринвичу (22:00 по Московскому времени) 1 марта 2018 г, вечером накануне их короткой поездки в Лондон и Солсбери", - сообщают в Bellingcat.

Bellingcat и The Insider изучили записи из российской централизованной базы данных паспортов и регистрации граждан и обнаружили записи о паспортах, принадлежащих подозреваемым.

"Человек, использующий имя «Александр Петров», действительно имеет паспорт на имя Александра Петрова, родившегося 13 июля 1979 года в Котласе — небольшом городе на севере России. Дата рождения совпадает с датой рождения Александра Петрова, который летел рейсом «Аэрофлота» SU2588 2 марта 2018 г, как следует из списка пассажиров, изученного Bellingcat"- говорится в сообщении.

Фотография в паспорте этого лица соответствует фотографиям, опубликованным британскими властями, и лица человека, который назвался Александром Петровым в интервью RT.

Журналисты также отмечают, что запись о паспорте Петрова отличается особенностями, которые не встречаются ни в одной из записей о паспортах, изученных Bellingcat и The Insider в ходе этого и предыдущих расследований.

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В частности, в записи о Петрове отсутствует история адресов регистрации или ранее выданных документов, удостоверяющих личность, до 2009 года. Обычная запись о паспорте содержат историю выданных ранее документов, срок действия которых истек, заграничных паспортов, выданных этому лицу (как истекших, так и действующих), а также историю адресов регистрации.

"Первый - и единственный - российский документ, удостоверяющий личность, указанный в записи на Петрова, - российский внутренний паспорт (в обязательном порядке выдаются гражданам России с 14 лет), выданный 26 ноября 2009 года и действительный до сих пор", - выяснили расследователи.

В записи о паспорте есть поле «основание выдачи документа», в котором обычно указан предыдущий документ (с истекшим сроком действия), на смену которому выдан текущий документ. В случае Петрова основание для выдачи нового паспорта указано только «в связи с непригодностью». Эта отметка обычно выставляется, если предыдущий паспорт поврежден или оказался содержащим недействительные данные.

В записке от руки, приложенной к записи Петрова, упоминается предыдущий внутренний паспорт, выданный в Санкт-Петербурге в 1999 году. Однако журналисты отмечают, что данные о паспорте по указанному номеру в базе данных отсутствуют.

Кроме того, запись о паспорте Петрова имеет печать с указанием "Ведомостей не давать".

"Такие печати не встречаются в записях о паспортах гражданских лиц. Источник в российской полиции, регулярно работающий с централизованной базой данных, подтвердил Bellingcat и The Insider, что никогда не видел такую печать на какой-либо паспортной форме за свою карьеру. Источник предположил, что эта отметка применяется к глубоко законспирированным сотрудникам спецслужб", - говорится в расследовании.

Гипотезу о том, что личность Петрова является подставной, подтверждает другая страница в его записи о паспорте, которая предназначена для ввода биографических данных. В записи Петрова эта страница оставлена пустой, и помимо той же печати «Сведений не давать», есть приписка от руки «Есть письмо. С.С.». По данным упомянутого выше источника, «С.С.» — это часто используемое сокращение для «Совершенно Секретно».

Еще один факт, указывающий на особый статус Петрова, — отсутствие в его записи о паспорте каких-либо сведений о его заграничном паспорте, по которому он въезжал в Великобританию.

Номер этого паспорта указан в списке пассажиров Аэрофлота, который есть в распоряжении Bellingcat. Однако в записи о паспорте Петрова отсутствует какой-либо заграничный паспорт, что не соответствует обычной практике, когда в такой записи есть список всех выданных властями документов, удостоверяющих личность, как внутренних, так и заграничных, как действующих, так и с истекшим сроком действия.

Ранее российское СМИ "Фонтанка" опубликовало информацию о паспортах Петрова и Боширова, указав, что они отличаются только последней цифрой (-1294 и -1297), что говорит о том, что они были выданы практически в одно и то же время.

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Bellingcat и The Insider также изучили записи о паспортах еще двоих лиц, на которых были выданы паспорта с номерами, оканчивающимися на -1295 и -1296. Эти два лица также имеют интересные записи о паспортах, данные в которых либо неполные, либо начинаются только с определенного времени, как в случае с записью о паспорте Александра Петрова. Кроме того, Фонтанка отметила, что Петров и Боширов заказали обратные билеты из Лондона в Москву сразу на два рейса подряд на 4 марта.

"Также интересно, что если поменять последнюю цифру в паспорте Петрова или Боширова, то вы опять же обнаружите людей, со странными анкетами, с неполными адресами (например, без квартиры) и отсутствующие в каких либо соцсетях и базах данных", - пишет The Insider.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября британская полиция сообщила, что подозревает в отравлении Скрипалей граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что основную ответственность за отравление Скрипалей возлагает на президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ.