В Британии заявили, что за отравление Скрипалей ответственен Путин (видео)

Британские власти уверены, что наверняка это отравление было санкционировано высшим руководством российского государства.

В конечном счете ответственность за отравление бывшего агента ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери несет президент Владимир Путин.

Читайте такжеМэй назвала подозреваемых по делу Скрипалей сотрудниками российской военной разведки

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес, передает Би-би-си.

Британские дипломаты в присутствии российской стороны сегодня проинформируют Совет Безопасности ООН о двух российских гражданах, подозреваемых в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь.

Британская прокуратура заявляет, что следствие предоставило достаточно убедительные доказательства для предъявления обвинения двум россиянам, которые, по словам премьер-министра Терезы Мэй, являются сотрудниками ГРУ - российской военной разведки.

Бен Уоллес заявил, что Британия должна использовать это заседание, чтобы оказать давление на российские власти и заявить в ООН о том, что подобное поведение абсолютно неприемлемо.

Как сообщал УНИАН, бывший офицер ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" в городе Солсбери. Российские власти отрицают какую-либо причастность к этому преступлению.

5 сентября британский премьер Тереза Мэй сообщила на заседании парламента, что подозреваемые въехали в Великобританию под именами Александр Петров и Руслан Боширов. По ее словам, учитывая командную структуру ГРУ, отравление Скрипалей не могло быть самодеятельностью вышедших из-под контроля сотрудников управления, а почти наверняка было санкционировано высшим руководством российского государства.