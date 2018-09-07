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Британская разведка знает настоящие имена двух сотрудников ГРУ, отравивших Скрипалей - The Sun

11:55, 07 сентября 2018
Мир
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Подозреваемые в покушении на Скрипалей офицеры ГРУ

Секретная разведывательная служба Великобритании (MI6) установила настоящие имена двух сотрудников ГРУ России, которых обвиняют в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Великобритания не стала раскрывать их имена, надеясь, что личности разведчиков установят российские СМИ, сообщает газета The Sun, ссылаясь на источники в британском правительстве.

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Разведка узнала имена подозреваемых несколько месяцев назад, но не стала сообщать об этом. В MI6 надеялись, что россияне вновь приедут в Европу, и полицейские смогут задержать их, воспользовавшись европейским ордером на арест, пишет Медуза.

По информации The Sun, россияне, действующие под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов, работают в подразделении спецназа ГРУ, известном как отдел специального назначения. Это подразделение проводит операции в других странах, в том числе совершает убийства.

На россиян вышли, сравнив видео с камер наблюдения в графстве Уилтшир, на которые попали подозреваемые, с более ранними записями британских спецслужб. Ранее их определили как «членов военной разведки России», которые участвовали в других шпионских операциях в Европе, пишет газета.

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Теги: #отравление#Сергей Скрипаль#Александр Петров#Руслан Боширов