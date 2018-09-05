Великобритания назвала имена двух россиян, обвиняемых в отравлении Скрипалей (фото)

Обвиняемые были сняты камерами наблюдения на улице в Солсбери непосредственно перед тем, как было совершено покушение на Скрипалей.

В отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии обвиняют двух граждан России - Александра Петрова и Руслана Боширова.

Об этом сообщает ВВС."Есть доказательство, чтобы обвинить Александра Петрова и Руслана Боширова в нападении в Солсбери", - заявили в Скотланд-Ярде. Считается, что они используют псевдонимы и им около 40 лет.

Они остановились в номере гостиницы City Stay Hotel в Лондоне, где были обнаружены следы отравляющего вещества «Новичок».

Читайте также"Наемников было двое": британские СМИ сообщили о прорыве в расследовании отравления Скрипаля

The suspects were caught on CCTV on Wilton Road at 11.58 on the Sunday “moments before the attack” pic.twitter.com/Zou2EZ07pH — Daniel Sandford (@BBCDanielS) September 5, 2018

Обвиняемые, как сообщил корреспондент BBC News Дэниел Сэнфорд в Twitter, были сняты камерами наблюдения на улице в Солсбери непосредственно перед тем, как было совершено покушение на Скрипалей. Они вылетели в Великобританию в пятницу 2 марта и улетели в Москву в воскресенье, 4 марта, вскоре после атаки.

УНИАН нашел на Google Maps место, где шли предполагаемые преступники. Судя по всему, их запечатлила камера наблюдения, установленная на заправке.

Напомним, Скрипалей обнаружили без сознания на скамейке возле торгового центра в британском городе Солсбери в начале марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", произведенным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ.