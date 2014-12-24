В США начались новые столкновения из-за убийства полицейским афроамериканца

По сообщению полиции, полицейский защищался, поскольку парень, которого застрелили, достал на заправке пистолет и направил его на полицейского, сообщает радио "Свобода".

Читайте такжеПротесты прокатились в 170 городах США, в Фергюсоне арестованы 44 человека

"Один выстрел попал в подозреваемого. Еще один - в шину полицейского автомобиля. Третий выстрел мы пока объяснить не можем", - отметил руководитель полиции Сент-Луиса Джон Белмар.

Мать подростка заявляет, что у ее сына не было оружия.

Стрельба в Сент-Луисе произошла после убийства двух полицейских в Нью-Йорке 21 декабря. Перед этим нападавший объявил в соцсети, что будет мстить за недавние убийства полицией безоружных афроамериканцев в нескольких городах США, включая Нью-Йорк и Сент-Луис.

Раньше в другом городе штата Миссури, Фергюсоне, вспыхнули большие протестыиз-за убийства белым полицейским 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна. В штате Миссури ввели чрезвычайное положение.