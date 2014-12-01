После беспорядков в Фергюсоне полиции хотят выдать нательные камеры

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

По информации администрации главы государства, трехлетняя программа направлена на восстановление доверия граждан США к сотрудникам полиции. Наибольше количество денег ($75 млн) планируется потратить на оснащение нательными камерами более 50 тысяч полицейских.

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Президент после встречи с сотрудниками полиции и представителями организаций по защите прав человека также распорядился создать рабочую группу, чтобы изучить возможность улучшения работы правоохранительных органов.