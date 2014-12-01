После беспорядков в Фергюсоне полиции хотят выдать нательные камеры
21:57, 01 декабря 2014Мир
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Президент США Барак Обама настаивает на выделении $263 млн на программу обучения полицейских, а также на обеспечение сотрудников правоохранительных органов нательными камерами.
REUTERS
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.
По информации администрации главы государства, трехлетняя программа направлена на восстановление доверия граждан США к сотрудникам полиции. Наибольше количество денег ($75 млн) планируется потратить на оснащение нательными камерами более 50 тысяч полицейских.
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Президент после встречи с сотрудниками полиции и представителями организаций по защите прав человека также распорядился создать рабочую группу, чтобы изучить возможность улучшения работы правоохранительных органов.
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