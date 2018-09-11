Business Insider включил российский авианосец "Адмирал Кузнецов" в список худших

Российский корабль занял второе место. Его основным недостатком называют очень слабый двигатель.

Американское издание Business Insider включило российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» в рейтинг худших авианосцев в мире.

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Российский корабль занял второе место. Его основным недостатком называют очень слабый двигатель, из-за чего крейсер считают «ненадежным», передает kommersant. Лидером рейтинга стал китайский авианосец «Ляонин». Его перестроили из купленного у Украины советского авианесущего крейсера «Варяг». «Ляонин» был введен в эксплуатацию в 2012 году, став первым авианосцем Китая. В апреле этого года китайские власти признали, что авианосец обладает «врожденными» дефектами, и его вряд ли можно модернизировать из-за особенностей конструкции. Сейчас в Китае проводятся испытания второго авианосца - «Тип 001А».

На третьем месте в списке - таиландский «Чакри Нарубет». Он был введен в эксплуатацию в 1997 году. Корабль до сих пор остается на вооружении ВМС Таиланда, но последние годы неактивен и стоит в порту. Авторы рейтинга поясняют, что включили корабль в список, «потому что он не используется для того, для чего должен быть использован».

На четвертом месте рейтинга - американский универсальный десантный корабль типа Wasp. Он может перевозить истребители F-35 и грузовые конвертопланы Osprey. Как уточняет Business Insider, этот тип кораблей почти не использовался американскими военными с 2004 по 2011 годы.

На пятом и шестом местах - австралийские вертолетоносцы типа Canberra, выпущенные в 2014 и 2015 годах. Оба корабля с 2017 года находятся на ремонте из-за «серьезных проблем с двигателями».

Седьмое место занял американский авианосец USS Gerald R. Ford. Он считается самым дорогим военным кораблем в мире - его цена составила около $13 млрд. Он был введен в строй в июне 2017 года, однако в том же месяце у корабля были выявлены технические неполадки.

Как сообщал УНИАН, в РФ о необходимости модернизации «Адмирала Кузнецова» заговорили в ноябре 2016 года - тогда в интернете появились фотографии, на которых было видно, что от авианосца исходит столб черного дыма. В настоящее время крейсер находится на ремонте, который продлится до 2021 года.