Россия отправила свой дымящий авианосец «Адмирал Кузнецов» на трехлетний ремонт

14:22, 23 апреля 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Соглашение заключено на три года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Контракт на ремонт "Адмирала Кузнецова" подписан. Согласно документу, заказчик должен получить корабль в 2021 году», — заявил источник.

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В рамках трехлетнего контракта планируется выполнение работ по модернизации «Адмирала Кузнецова», хотя ранее в российском Минобороны заявляли о планах завершить модернизация единственного российского авианосца в 2020 году.

Как сообщал УНИАН, в марте 2018 года авианосец «Адмирал Кузнецов» стал лидером в рейтинге худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду, составленным The National Interest. Эту точно зрения также подтвердил доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга Константин Сивков, который назвал авианосец "Адмирал Кузнецов" привязанным к берегу "убожеством".

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Теги: #Адмирал Кузнецов