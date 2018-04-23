Россия отправила свой дымящий авианосец «Адмирал Кузнецов» на трехлетний ремонт

В рамках ремонта планируется провести модернизацию корабля.

Минобороны России и Объединенная судостроительная корпорация подписали контракт на ремонт единственного авианесущего крейсера России «Адмирал Кузнецов».

Соглашение заключено на три года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Контракт на ремонт "Адмирала Кузнецова" подписан. Согласно документу, заказчик должен получить корабль в 2021 году», — заявил источник.

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В рамках трехлетнего контракта планируется выполнение работ по модернизации «Адмирала Кузнецова», хотя ранее в российском Минобороны заявляли о планах завершить модернизация единственного российского авианосца в 2020 году.

Как сообщал УНИАН, в марте 2018 года авианосец «Адмирал Кузнецов» стал лидером в рейтинге худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду, составленным The National Interest. Эту точно зрения также подтвердил доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга Константин Сивков, который назвал авианосец "Адмирал Кузнецов" привязанным к берегу "убожеством".