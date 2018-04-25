Россия установит на свой единственный авианосец "Адмирал Кузнецов" систему ПВО "Панцирь-М"

РФ потратит на модернизацию корабля 55–62 млрд руб, однако по мнению экспертов, знакомых с ситуацией, этой суммы будет недостаточно для проведения полноценного ремонта.

Работы по модернизации авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" начнутся в мае, сообщил журналистам заместитель главкома ВМФ России Виктор Бурсук.

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По его словам, возвращение крейсера в строй ожидается в 2021 году, к этому моменту на него будет установлена система противовоздушной обороны (ПВО) "Панцирь-М".

Как сообщал УНИАН, 23 апреля стало известно о подписании контракта между Минобороны РФ и Объединенной судостроительной корпорацией на ремонт корабля, стоимость контракта составляет 55–62 млрд руб, передает kommersant.ru. По мнению источников издания, знакомых с ситуацией, этой суммы недостаточно для проведения полноценной модернизации силовой установки будет произведена замена котлов в составе действующей.

В марте 2018 года авианосец "Адмирал Кузнецов" стал лидером в рейтинге худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду, составленным The National Interest. Эту точку зрения также подтвердил доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга Константин Сивков, который назвал авианосец "Адмирал Кузнецов" привязанным к берегу "убожеством".