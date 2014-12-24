В Думе хотят отменить постановление 25-летней давности, осудившее ввод войск в Афганистан

Убедить фракцию единороссов в необходимости принятия нового документа удастся, уверен депутат, но потребуется и поддержка администрации президента.

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Постановление, осудившее ввод советских войск в Афганистан, было принято 24 декабря 1989 года, 25 лет назад, напомнил РБК депутат-единоросс Франц Клинцевич, возглавляющий Российский союз ветеранов Афганистана.

В четверг, 25 декабря, исполнится 35 лет с начала ввода войск, добавил политик. В постановлении Съезда народных депутатов СССР говорилось, что это событие «заслуживает морального и политического осуждения».

Постановление Госдумы, которое переоценит войну в Афганистане, стоит принять к 15 февраля – дню, когда Афганистан покинул последний советский солдат, считает Клинцевич.

Депутат не сомневается, что сумеет убедить в необходимости принятия нового документа фракцию единороссов в Госдуме, но потребуется еще поддержка со стороны администрации президента, ею он также еще не заручился. По его словам, процедуры согласования документа будут начаты им в ближайшие дни.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала пересмотреть еще один исторический документ – постановление Верховного совета СССР 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР.