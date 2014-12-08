США и НАТО завершили боевую миссию в Афганистане

Совместное командование Международных сил содействия безопасности НАТО, которое руководило боевыми операциями в Афганистане, спустило свой флаг в Кабуле, официально завершая миссию, передает радио "Свобода".

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Командующий силами НАТО и США, американский генерал Джон Кэмпбелл заявил, что новая миссия, которая будет называться "Решительная поддержка", будет обеспечивать обучение и поддержку афганских сил с 1 января.

Коалиция под руководством США оставит в Афганистане около 13 тыс. небоевых военных вместо около 140 тыс., которые находились здесь в 2011 году.

С начала войны в 2001 году в Афганистане погибли около 3,5 тыс. иностранных солдат, в частности, 2210 американцев.