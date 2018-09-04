Смоленская катастрофа: в Польше заговорили о подделке Россией «черных ящиков» с Ту-154М

Национальный авиационный научно-исследовательский институт в США прорабатывает воспроизведение хода катастрофы, отметил председатель Подкомиссии по расследованию катастрофы.

У расследователей смоленской трагедии есть предположение, что Россия подделала бортовые самописцы с самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского.

Как сообщает «Польское радио», такое заявление сделал председатель Подкомиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы, экс-министр обороны Польши Антони Мацеревич.

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Политик подчеркнул, что российская сторона зафиксировала в протоколе четыре обнаруженных «черных ящика». Однако, по словам Мацеревича, у Ту-154М нет четырех «черных ящиков».

«Существует предположение о том, что "черные ящики” были подделаны. Наличие двух пар подобных, но отличающихся "черных ящиков" наводит на мысль, что речь идет о подделке», – заявил он.

Мацеревич добавил, что если россияне не соглашаются с этим, то Международная организация гражданской авиации должна вмешаться в расследование.

Экс-министр национальной обороны рассказал, что смоленская подкомиссия постоянно работает.

«Работы постоянно продолжаются, мы завершаем реконструкцию обломков, сделанных на основании фотографий», – сообщил он.

Председатель Подкомиссии добавил, что Национальный авиационный научно-исследовательский институт в США прорабатывает воспроизведение хода событий.

Накануне, 3 сентября, в российском Смоленске польские и российские эксперты начали повторный осмотр обломков самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского.

Справка УНИАН. 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома «Северный» под Смоленском разбился самолет Ту-154. На его борту находились президент Польши Качиньский, его супруга и другие высокопоставленные лица - всего 96 человек. Все они погибли.

В Межгосударственном авиационном комитете назвали причинами катастрофы неправильные действия экипажа самолета и психологическое давление на него. В свою очередь Комиссия государственной авиации по расследованию авиакатастроф МВД Польши признала причиной катастрофы ошибку экипажа, выделив в качестве фактора происшествия недостаточное аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров аэродрома.

Сторонники польской партии «Закон и справедливость» (PiS), соучредителем которой был Качиньский, убеждены, что катастрофа стала следствием организованного покушения на жизнь президента, и заявили, что власти Польши и РФ скрывают это. В Польше решили повторно расследовать причины Смоленской катастрофы и создали новую комиссию.

10 апреля бывший министр обороны Польши, председатель подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы Антони Мацеревич заявил, что причиной гибели борта был взрыв, произошедший перед тем, как самолет упал на землю. В свою очередь, в СК РФ утверждают, что на борту самолета взрыва не было.