Польские эксперты начали повторное изучение обломков президентского Ту-154 в Смоленске

Согласно процедуре, все действия будут проводить российские эксперты, а польская группа будет наблюдать за процессом.

Сегодня, 3 сентября, в российском Смоленске польские и российские эксперты начали повторный осмотр обломков самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского.

Читайте также"Взрыв": в Польше назвали официальную причину смерти жертв Смоленской катастрофы

Как сообщает "Польское радио", польские прокуроры встретились с представителями Следственного комитета России, чтобы согласовать объем работ и их график.

Согласно информации, группа из пяти польских экспертов получила согласие от РФ на новый осмотр обломков Ту-154М в рамках международной правовой помощи, о которой польская следственная группа просила уже длительное время. Согласно процедуре, все действия будут проводить российские эксперты, а польская группа будет наблюдать за процессом.

Подкомиссия Министерства обороны Польши по расследованию Смоленской катастрофы считает, что причиной катастрофы президентского Ту-154 стал взрыв. В частности, левое крыло самолета было уничтожено в результате внутреннего взрыва, а не столкновения с березой. Комиссия также обнаружила запись момента взрыва на бортовом самописце самолета.

Справка УНИАН. 10 апреля 2010 года недалеко от аэродрома «Северный» под Смоленском разбился самолет Ту-154. На его борту находились президент Польши Качиньский, его супруга и другие высокопоставленные лица - всего 96 человек. Все они погибли. Польская делегация летела на мероприятия, посвященные 70-й годовщине Катынской трагедии.

В Межгосударственном авиационном комитете назвали причинами катастрофы самолета неправильные действия экипажа и психологическое давление на него.

В свою очередь Комиссия государственной авиации по расследованию авиакатастроф МВД Польши признала причиной катастрофы ошибку экипажа, выделив как фактор происшествия недостаточное аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров аэродрома.

Сторонники польской партии «Закон и справедливость» (PiS), соучредителем которой был Качиньский, убеждены, что катастрофа стала следствием организованного покушения на жизнь президента, и заявили, что власти Польши и РФ скрывают это.

В Польше решили повторно расследовать причины Смоленской катастрофы и создали новую комиссию.

10 апреля бывший министр обороны Польши, председатель подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы Антоний Мацеревич заявил, что причиной смерти людей был взрыв, который произошел перед тем, как самолет упал на землю.

В свою очередь, в СК РФ утверждают, что на борту самолета взрыва не было.