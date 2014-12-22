Во Франции водитель сбил 11 пешеходов с криком "Аллах Акбар" (фото)

Состояние двоих из пострадавших оценивается как тяжелое, сообщают Подробности со ссылкой на агентство France-Presse.

По данным источника, мужчина 1974 года мог быть психически неуравновешенным. Ему предстоит обследование в психиатрической больнице.

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Сначала мужчина сбил четверых человек на одной из городских площадей, а потом еще трижды предпринимал попытки наезда на пешеходов, каждый раз оставляя раненых.

Прежде чем сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника, он сбежал, однако позднее полиции все же удалось его поймать.