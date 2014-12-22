Во Франции водитель сбил 11 пешеходов с криком "Аллах Акбар" (фото)
01:50, 22 декабря 2014Мир
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Во французском городе Дижон автомобилист попытался задавить прохожих, выкрикивая "Аллах Акбар", в результате пострадало 11 человек.
Во Франции водитель сбил 11 пешеходов с криком "Аллах Акбар" / republicain-lorrain.fr
Состояние двоих из пострадавших оценивается как тяжелое, сообщают Подробности со ссылкой на агентство France-Presse.
По данным источника, мужчина 1974 года мог быть психически неуравновешенным. Ему предстоит обследование в психиатрической больнице.
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Сначала мужчина сбил четверых человек на одной из городских площадей, а потом еще трижды предпринимал попытки наезда на пешеходов, каждый раз оставляя раненых.
Прежде чем сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника, он сбежал, однако позднее полиции все же удалось его поймать.
republicain-lorrain.fr
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