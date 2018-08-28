В польском Щецине построят памятник "жертвам украинских националистов"

В Польше считают, что "жертвы преступления на Волыни" не имеют своих могил, а потому памятник должен стать "символической могилой".

В польском Щецине на Центральном кладбище города началось строительство памятника "жертвам украинских националистов" 1939-1947 годов. Читайте такжеВ Варшаве демонтируют памятник "Благодарности советским солдатам" Как сообщает Польское радио, сооружение строят в рамках сотрудничества Института национальной памяти Польши и Ассоциации "Восточные кресы: наследие и память". Представитель Ассоциации Ежи Мужило заявил, что памятник является "особенно важным для потомков кресовъян и свидетелей трагических событий на Волыни". Кроме того, директор Института национальной памяти в Щецине Павел Скубиш отметил, что "жертвы преступления на Волыни" не имеют своих могил, а потому памятник должен стать "символической могилой".

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