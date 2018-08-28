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В польском Щецине построят памятник "жертвам украинских националистов"

15:19, 28 августа 2018
Мир
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Крышу сожженного дома, а рядом придорожная часовня – так будет выглядеть памятник \ РАР

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Как сообщает Польское радио, сооружение строят в рамках сотрудничества Института национальной памяти Польши и Ассоциации "Восточные кресы: наследие и память".

Представитель Ассоциации Ежи Мужило заявил, что памятник является "особенно важным для потомков кресовъян и свидетелей трагических событий на Волыни".

Кроме того, директор Института национальной памяти в Щецине Павел Скубиш отметил, что "жертвы преступления на Волыни" не имеют своих могил, а потому памятник должен стать "символической могилой".

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Новость в сюжете: Отношения Украины и Польши
Теги: #Украина#Польша