В польском Щецине построят памятник "жертвам украинских националистов"
15:19, 28 августа 2018Мир
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В Польше считают, что "жертвы преступления на Волыни" не имеют своих могил, а потому памятник должен стать "символической могилой".
Крышу сожженного дома, а рядом придорожная часовня – так будет выглядеть памятник \ РАР
В польском Щецине на Центральном кладбище города началось строительство памятника "жертвам украинских националистов" 1939-1947 годов.
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Как сообщает Польское радио, сооружение строят в рамках сотрудничества Института национальной памяти Польши и Ассоциации "Восточные кресы: наследие и память".
Представитель Ассоциации Ежи Мужило заявил, что памятник является "особенно важным для потомков кресовъян и свидетелей трагических событий на Волыни".
Кроме того, директор Института национальной памяти в Щецине Павел Скубиш отметил, что "жертвы преступления на Волыни" не имеют своих могил, а потому памятник должен стать "символической могилой".
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