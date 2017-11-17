В одном из польских городов разбирают Памятник благодарности Советской армии (фото)

В центре Щецина начали разбирать Памятник благодарности Советской армии. Демонтаж колонны и основания цоколя продлится примерно неделю, сообщили в щецинской городской администрации, передает Польское радио.

Читайте такжеВ Польше вступил в силу закон о сносе советских памятниковПроцесс разбора проведут в два этапа: сначала демонтируют колонну, а затем - основу цоколя. Вся работе продлится примерно неделю, - сообщила пресс-секретарь городской администрации Щецина Сильвия Циза-Сломська.

Барельефы и части скульптуры перевезут на Центральное кладбище в Щецине. Сама колонна, вероятно, будет разрушена во время разборки, а участок вокруг нее выровняют.

Разрешение на перенос частей скульптуры в виде фигурных композиций и гербов городов на территорию Центрального кладбища в Щецине выдал консерватор архитектурных памятников Западнопоморского воеводства.

Щецинская архитектоническая мастерская Archaid в прошлом году выиграла конкурс на застройку площади, на которой сейчас стоит советский монумент. Фирма планирует там обустроить развлекательное пространство. Планируется установка цветников и скамеек. Реализация проекта начнется в 2018 году.

Памятник Благодарности Советской армии стоит на так называемом Золотом пути – прогулочном маршруте, что ведет от Светлых лугов до Замка поморских князей.

Памятник, посвященный заслугам Красной армии во время взятия городов Западного Поморья во время Второй мировой войны открыли 23 апреля 1950 года - в пятую годовщину вступления в Щецин советской армии. Монумент установлен на известной площади в центре города. В 1992 году по распоряжению городских властей с памятника сняли бетонную звезду, которую сейчас можно увидеть в Центре диалога «Переломы», филиала Национального музея в Щецине.