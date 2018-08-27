Трампа проинформировали о стрельбе во Флориде
03:34, 27 августа 2018Мир
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Неизвестный открыл огонь во время соревнований по киберспорту.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп проинформирован о стрельбе во Флориде.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление Белого дома.
«Президент в курсе, мы следим за ситуацией», — говорится в сообщении.
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Днем 26 августа в торговом центре Jacksonville Landing в американском штате Флорида произошла стрельба. По первоначальным данным, погибли четыре человека, еще 11 пострадали. Позднее офис шерифа сообщил о «многочисленных жертвах».
Стрельбу на турнире по видеоиграм в американском городе Джексонвилль устроил один из проигравших участников.
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