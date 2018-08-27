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Трампа проинформировали о стрельбе во Флориде

03:34, 27 августа 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление Белого дома.

«Президент в курсе, мы следим за ситуацией», — говорится в сообщении.

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Днем 26 августа в торговом центре Jacksonville Landing в американском штате Флорида произошла стрельба. По первоначальным данным, погибли четыре человека, еще 11 пострадали. Позднее офис шерифа сообщил о «многочисленных жертвах».

Стрельбу на турнире по видеоиграм в американском городе Джексонвилль устроил один из проигравших участников.

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Теги: #Дональд Трамп#стрельба во Флориде