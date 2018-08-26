Во Флориде на турнире по видеоиграм произошла массовая стрельба: четверо людей погибло (видео)
В городе Джексонвилл в американском штате Флорида произошла массовая стрельба, в результате которой многие люди погибли или были ранены.
Об этом в Twitter сообщает местная полиция.
Как сообщает CNN, во время турнира по видеоиграм в одном из развлекательных комплексов произошла массовая стрельба.
Отмечается, что выстрелы были слышны в онлайн-трансляции игрового турнира Madden на Twitch.
Правоохранители просят жителей города быть подальше от места преступления, а тех, кто спрятался от пуль, оставаться в своих тайниках, позвонить 911 и сообщить, где они находятся.
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Полиция не сообщает, сколько людей погибло. По информации местного издания News4JAX, погибли четыре человека, еще 11 получили ранения.
В полиции отмечают, что подозреваемый в стрельбе погиб на месте преступления. Правоохранители выясняют, был ли у него сообщник.
Момент стрельбы попал в онлайн-трансляцию турнира. На видео слышно, как во время игры начинаются выстрелы, после чего трансляция прерывается.
BREAKING NEWS: ATF is responding to a reported mass shooting in downtown Jacksonville, Florida. pic.twitter.com/YikPvRJLRG— Breaking News Alert (@PzFeed) August 26, 2018