В Сенате США просят Помпео предоставить документы о встрече Трампа и Путина в Хельсинки

В случае, если таких документов не существует, сенаторы просят подтвердить это.

Члены комитета Сената США от Демократической партии Роберт Менендес и Джанни Шахин отправили запрос госсекретарю Майку Помпео о предоставлении записей переводчика и других документов, касающихся встречи Трампа и Путина 16 июля в Хельсинки.

Об этом говорится в письме сенаторов к Помпео, передает УП.

Менендес и Шахин попросили предоставить "все засекреченные и незасекреченные шифровки, записи переводчика и директивы", связанные с июльским саммитом, когда Трамп и Путин провели личную встречу в течение более чем двух часов в присутствии переводчиков.

В случае, если таких документов не существует, сенаторы просят подтвердить это.

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Менендес и Шахин мотивируют важность ознакомления и проверки материалов конгрессменами необходимостью "ответить на любую российскую дезинформацию".

"Российские власти воспользовалась преимуществом отсутствия коммуникации Белого дома, чтобы распространить их собственные, возможно, ложные отчеты о том, что происходило на этой личной встрече", - отмечается в письме.

Сенаторы также подчеркнули, что их обеспокоенность относительно саммита усилилась в связи с опасениями, что Кремль может попытаться вмешаться в предстоящие выборы в Конгресс.

Как сообщал УНИАН, 16 июля президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели переговоры в президентском дворце в Хельсинки (Финляндия). После встречи на совместной с российским лидером пресс-конференции президент США заявил, что конструктивный диалог с РФ открывает новые пути для достижения мира и стабильности в мире.

Выступление Трампа вызвало шквал критики со стороны демократов и республиканцев. После возвращения в США он сказал, что на пресс-конференции обмолвился о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Президент отметил, что просматривал стенограмму и видео своего выступления и «осознал, что существует потребность несколько прояснить» по его замечаниям о российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

«В ключевом предложении моего выступления я сказал (в отношении России - УНИАН) фразу «была бы» вместо «не была бы», - заявил Трамп и добавил: «Предложение должно было звучать так: «Я не вижу никаких причин, почему это не было бы Россия". Своеобразное двойное отрицание».

Позже Трамп признал, что Путин несет ответственность за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.