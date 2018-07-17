Трамп согласился с выводами спецслужб США о вмешательстве России в выборы

При этом Дональд Трамп подчеркнул, что на результат выборов это вмешательство не повлияло.

Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет американскам спецслужбам и принимает их выводы о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года.

Об этом Трамп заявил журналистам в Белом доме, сообщает Associated Press.

В частности он отметил, что на совместной с Путиным пресс-конференции в Хельсинки имел в виду, что он не понимает, почему Россия "не" является ответственной.

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При этом Трамп подчеркнул, что на результат выборов это вмешательство не повлияло.

Как сообщал УНИАН, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что возражение Президента Российской Федерации Владимира Путина по поводу невмешательства России в выборы в США в 2016 году было чрезвычайно убедительным. "У меня большое доверие к моим представителям разведки, но я вам скажу, что президент Путин был очень убедительным и сильным в своем возражении сегодня", - сказал Трамп.

При этом он заявил, что расследование о вмешательства РФ в выборы в США является "катастрофой для нашей страны".

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин отметил, что в президентские выборы в США могли вмешаться частные лица из РФ, а не российское государство.

Как известно, расследованием возможных связей избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа с представителями России, а также предполагаемого вмешательства Москвы в президентские выборы в США 2016 года, начали заниматься специальный комитет Конгресса США, Федеральное бюро расследований и спецпрокурор Роберт Мюллер. Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоят за хакерскими атаками на сайты Демократической партии и предвыборной команды кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на результат выборов. Трамп многократно отвергал обвинения в том, что между его людьми и представителями РФ были какие-то договоренности.