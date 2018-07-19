Трамп заявил о личной ответственности Путина за вмешательство в выборы в США

Трамп добавил, что во время встречи в Хельсинки он "дал Путину понять, что Вашингтон не может допустить повторения случившегося".

Президент США Дональд Трамп заявил о личной ответственности президента РФ Владимира Путина за вмешательство в американские выборы 2016 года.

Об этом Трамп сказал в интервью телеканалу CBS.

Президент США, в частности, сказал, что согласен с заключением американской разведки о причастности России к вмешательству в выборы и что он уже много раз говорил об этом.

На вопрос журналиста, считает ли он Путина лично ответственным за вмешательство, Трамп ответил утвердительно.

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"Да, я бы считал, потому что он отвечает за руководство страной. Точно так же, как и я считаю себя ответственным за то, что происходит в моей стране. Так что, безусловно, как лидеру государства, следовало бы считать его ответственным, да", - сказал Трамп

Трамп добавил, что во время встречи в Хельсинки он "дал Путину понять, что Вашингтон не может допустить повторения случившегося".

Как сообщал УНИАН, 16 июля Путин и Трамп провели переговоры в президентском дворце в Хельсинки (Финляндия). После встречи на совместной с российским лидером пресс-конференции президент США заявил, что конструктивный диалог с РФ открывает новые пути для достижения мира и стабильности в мире.

Он заявил, что вместе с Путиным собирается урегулировать многие мировые проблемы, а Россия намерена сотрудничать с США в вопросе ядерного разоружения Северной Кореи.

Выступление Трампа на совместной пресс-конференции с Путиным вызвало шквал критики со стороны демократов и республиканцев. По возвращении в США он заявил, что на пресс-конференции оговорился о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Президент отметил, что просматривал стенограмму и видео своего выступления и "осознал, что существует потребность несколько прояснить" по поводу его замечаний о российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

"В ключевом предложении моего выступления я сказал (в отношении России - УНИАН) фразу "была бы" вместо "не была бы", - заявил Трамп и добавил: "Предложение должно было звучать так: "Я не вижу никаких причин, почему это не была бы Россия". Своеобразное двойное отрицание".

В понедельник на пресс-конференции с Путиным Трамп сказал: "Я не вижу никаких причин, почему это была бы Россия (которая вмешалась в выборы)".

В среду, 18 июля, президент США заявил, что ожидает много положительных результатов от встречи с Путиным в долгосрочной перспективе.