РФ готовится поднять со дна моря ракету с ядерным двигателем, упавшую при неудачных испытаниях - CNBC

В операции по ее подъему примут участие три судна, одно из которых приспособлено для перевозки радиоактивных веществ.

В прошлом году Россия провела неудачное испытание ракеты с ядерным двигателем, которая упала в Баренцево море.

Сейчас ведется подготовка к подъему ракеты со дна, сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с отчетом разведки США на эту тему.

В операции по ее подъему примут участие три судна, одно из которых приспособлено для перевозки радиоактивных веществ. О сроках начала и завершения операции ничего неизвестно.

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CNBC отмечает, что в отчете разведки США не говорится о рисках для здоровья людей или окружающей среды в результате падения ракеты.

Испытание упавшей ракеты с атомной силовой установкой состоялись в ноябре прошлого года.

В мае CNBC со ссылкой на источники в спецслужбах сообщал, что Россия провела четыре испытания таких ракет в период с ноября прошлого года по февраль этого, и все они закончились неудачей.

В частности, одной из ракет удалось пролететь более 35 км за две минуты перед тем, как она потеряла управление. Самый короткий полет длился четыре секунды. При этом, по данным телеканала, на упавших ракетах не сработала ядерная установка.

В начале этого года президент России Владимир Путин похвастался тем, что в России создана и прошла испытания новая ракета с энергетической ядерной установкой.