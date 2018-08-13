Трамп заявил о возможном заговоре против него со стороны Минюста и ФБР

Президент США в очередной раз назвал "фейковым" расследование спецпрокурора Роберта Мюллера относительно вмешательства РФ в президентские выборы в США.

Президент США Дональд Трамп поддержал версию конгрессмена-республиканца Даррела Иссы о том, что Минюст и ФБР имели программу, как не допустить его победу на президентских выборах.

Об этом он написал в Twitter, передает УП.

"Похоже, Министерство юстиции и ФБР имели программу, чтобы не дать Дональду Трампу стать президентом", - отметил глава Белого дома, процитировав заявление конгрессмена Иссы в эфире программы "Фокс и друзья" на телеканале "Fox News".

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"Если бы это случилось с другой стороны, то все причастные оказались бы в тюрьме", - подчеркнул Трамп, обвинив СМИ в сокрытии "крупнейшей истории современности".

Перед этим он также цитировал заявления, озвученные на телеканале "Fox News", который в основном поддерживает все шаги Трампа.

Президент США в очередной раз назвал "фейковым" расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в президентские выборы в США, на которых Трамп победил.

Трамп регулярно критиковал Мюллера за заявления о вмешательстве России в выборы в США или другие связи с его кампанией, называя это "охотой на ведьм".

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп назвал экс-руководство ФБР клоунами и неудачниками. Он считает, что прежнее руководство ФБР нанесло значительный ущерб репутации бюро.