Трамп назвал экс-руководство ФБР клоунами и неудачниками

Президент США считает, что бывшее руководство ФБР не сможет восстановить свою звездную репутацию.

Бывшее руководство ФБР нанесло значительный вред репутации бюро.

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Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter, сообщает ZN.ua.

"Сможет ли ФБР восстановить свою некогда звездную репутацию, так испорченную Джеймсом Коми, Эндрю Маккейбом, Питером Стржоком и его любовницей, прекрасной Лизой Пейдж и другими высокопоставленными топ-чиновниками, которые уже уволены? Многие отличные сотрудники и сотрудницы ФБР пострадали из-за этих клоунов и неудачников!", – утверждает Трамп.

Президента интересует, почему ФБР не передала текстовые сообщения Маккейба правозащитникам или государственным учреждениям. Трамп также утверждает, что жена Маккейба получала огромные деньги на кампанию от Клинтон.

Как сообщал УНИАН, что Трамп обвинил ФБР в мошенничестве из-за слежки за его бывшим советником. Также президент США рассматривает возможность отобрать секретный доступ у экс-чиновников Белого дома, которые обвинили его в связях с РФ. Запрет может коснуться, в частности, экс-директора ФБР Джона Бреннана и Джеймса Коми, экс-главы ЦРУ Майкла Хейдене, экс-замдиректора ФБР Эндрю Маккейба и экс-директоре национальной разведки Джеймса Клэппера, также откажут в доступе экс-советнику Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс.