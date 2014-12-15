Керри и Лавров выступили за скорейшее проведение нового раунда переговоров в Минске
07:44, 15 декабря 2014Мир
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На встрече в Риме министры иностранных дел США и России Джон Керри и Сергей Лавров пришли к выводу, что необходимо созвать контактную группу по мирному урегулированию конфликта на Донбассе в кратчайшие сроки.
REUTERS
Об этом сообщается на Facebook-странице министерства иностранных дел России.
"В контексте ситуации на Юго-Востоке Украины акцентирована необходимость последовательного выполнения минских договоренностей и скорейшего созыва с этой целью заседания Контактной группы", - говорится в сообщении.
Читайте такжеЛавров: Появился шанс установить мир в УкраинеРоссийский министр также подчеркнул, что "попытки какого-либо давления на Россию бесперспективны".
Как отмечается, на встрече обсуждались также сирийская и израильско-палестинская проблемы.
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