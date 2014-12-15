Керри и Лавров выступили за скорейшее проведение нового раунда переговоров в Минске

Об этом сообщается на Facebook-странице министерства иностранных дел России.

"В контексте ситуации на Юго-Востоке Украины акцентирована необходимость последовательного выполнения минских договоренностей и скорейшего созыва с этой целью заседания Контактной группы", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЛавров: Появился шанс установить мир в УкраинеРоссийский министр также подчеркнул, что "попытки какого-либо давления на Россию бесперспективны".

Как отмечается, на встрече обсуждались также сирийская и израильско-палестинская проблемы.