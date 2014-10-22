Сирия разбомбила авиабазу исламистов, уничтожены два из трех захваченных ИГ истребителя

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

По данным Министерство информации Арабской Республики, самолет правительственных ВВС сбросил бомбы на авиабазу Джаррах сразу после того, как на ней приземлились летчики исламистов. В результате два истребителя сгорели. Сейчас сирийская разведка пытается обнаружить третью машину. По словам министра информации республики Умрана Аз-Зоуби, боевикам удалось захватить устаревшие модели самолетов и они не могут вести воздушные бои против современных аппаратов, находящихся на вооружении ВВС Сирии.

Читайте такжеСМИ: В Сирии "заблудилась" группа радиоэлектронной разведки ГРУ

17 октября появилось сообщение, что боевики «Исламского государства» начали летать на истребителях, захваченных у сирийских силовиков. Предположительно, это самолеты МиГ-21 и МиГ-23. Управлению боевыми машинами исламистов обучили присоединившиеся к ним иракские летчики.

Ранее израильские военные сбили сирийский самолет в районе города Эль-Кунейтра, который, по их словам, нарушил воздушное пространство страны. Истребитель МиГ-21, был перехвачен в воздухе с помощью системы ПВО Patriot в районе Голанских высот.