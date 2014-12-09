Меркель о ситуации с Россией: Мы не решим проблем, если не называть вещи своими именами

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает, что ЕС придется применить дальнейшие санкции против РФ.

Об этом она заявила во время выступления на съезде своей партии ХДС, сообщает Украинская правда со ссылкой на Deutschlandfunk.de.

"Санкции не являются самоцелью. Однако мы введем их, если это будет необходимо", - подчеркнула она.

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Меркель отметила, что РФ нарушила международное право аннексией Крыма и поставила под сомнение мирный порядок в Европе.

"Мы не решим эти проблемы, если не называть вещи своими именами", - отметила канцлер ФРГ.

Напомним, ранее сообщалось, что представители Кремля предлагали Германии разобраться с украинским кризисом без привлечения других сторон, но вернулись ни с чем.