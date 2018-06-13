СМИ выяснили, чем занимаются наемники из России в Центральной Африке

По данным СМИ, задача россиян - охранять главу государства, который контролирует лишь столицу Банги и ее окрестности.

Вооруженный контингент из России размещен в Центральноафриканской Республике для "обеспечения безопасности" президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеры и тренировки местных военных. Туадера в условиях этнорелигиозного конфликта контролирует лишь столицу Банги и ее окрестности.

Французское издание Le Monde пишет о прибывших в страну пяти кадровых военных разведчиках и 170 гражданских инструкторах. Утверждается, что формально они работают на две частные военные компании - ​Sewa Security Services и Lobaye Ltd. Однако, как заявили газете эксперты, речь идет о "российских наемниках" из так называемой "частной военной компании Вагнера" ("ЧВК Вагнера"), которая предположительно связана с предпринимателем Евгением Пригожиным, которого называют другом российского президента, передает Радио Свобода.

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Отмечается, что "посланники Москвы" обосновались в 60 километрах от столицы ЦАР Банги — на территории бывшей резиденции экс-императора страны Жан-Беделя Бокассы. По данным Le Monde, задача россиян — охранять главу государства в условиях этнорелигиозного конфликта. Администрация Туадеры контролирует лишь столицу и ее окрестности. На остальной территории регулярно происходят вооружённые столкновения между мусульманскими и христианскими формированиями.

Администрация Туадеры подтвердила прибытие в республику отряда российских военных специалистов для усиления безопасности главы государства, пишет Le Monde. По ее данным, вооруженные российские специалисты имеют неограниченный доступ к графику и окружению главы государства. Отмечается, что один из московских "советников" координирует президентских телохранителей, совмещая это пост с должностью посредника между Россией и ЦАР в военной и экономической сферах.

Ранее сообщалось, что российские военные инструкторы, советники и наемники из частных военных компаний появились в Центральной и Восточной Африке. Тогда же говорилось о том, что в преддверии выборов в нескольких африканских государствах начали работать российские политтехнологи.

"ЧВК Вагнера" получила известность после сообщений СМИ об участии этой группы в вооруженных конфликтах на Востоке Украины, Сирии и других регионах, где Россия, как отмечают эксперты, предпочитает скрывать свое государственное участие. Москва отрицает причастность к деятельности "ЧВК Вагнера". Ранее Госдума поднимала вопрос о том, чтобы законодательно оформить статус частных военных компаний.

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты узнали подробности гибели российских военных в Сирии.