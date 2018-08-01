Власти ЦАР назвали группировку, ответственную за убийство троих российских журналистов

Журналисты могли быть убиты боевиками мусульманского повстанческого движения «Селека».

Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, погибшие в Центральноафриканской Республике, могли быть убиты боевиками мусульманского повстанческого движения «Селека».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление властей ЦАР по радио.

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко находились в Центральной Африке ради съемок фильма о российских наемниках из ЧВК «Вагнер» для «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского.

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Как сообщал УНИАН, что в Центральноафриканской Республике убиты три человека, двое из них, судя по найденным пресс-картам, были сотрудниками российской газеты «Известия». Точных данных о третьем у посольства РФ не было.

Позже СМИ сообщили, что погибшие опознаны. Убитыми в ЦАР оказались журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.