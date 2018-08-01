Убитые в ЦАР журналисты могли расследовать связи "вагнеровцев" с местными исламистами – блогеры

Предполагаемые связи российских ЧВК с антиправительственными группировками идут вразрез с официальной позицией РФ.

Российские журналисты, погибшие в Центральноафриканской Республике, могли собирать информацию о сотрудничестве российских ЧВК с противниками центрального правительства ЦАР.

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Об этом в Facebook сообщает аналитический проект Conflict Intelligence Team, объединяющий независимых блогеров, расследующих обстоятельства вооруженных конфликтов по открытым источникам.

Отмечается, что предполагаемые связи российских наемников с антиправительственными группировками идут вразрез с официальной позицией России, которая заключается в поддержке центрального правительства ЦАР.

Отмечается, что «Дождь» со слов коллеги погибших ранее сообщил, что сначала журналисты намеревались направиться в Беренго, бывшую резиденцию диктатора-людоеда Бокассы. По имеющейся информации, именно там «вагнеровцы» тренируют правительственные силы ЦАР.

После того, как журналистов в Беренго не пустили, они с неясной целью направились на север страны. В СIT отмечают, что В качестве места назначения в некоторых источниках упоминается город Кага-Бандоро. Этот город уже попадал в центральноафриканские СМИ в связи с россиянами в апреле, когда местное население заблокировало легкомоторный самолёт «Цессна» c четырьмя «российскими военными экспертами».

Власти ЦАР тогда заверяли, что миссия россиян связана с переговорами с местными повстанцами по достижению мира в стране. Однако местное население, а также сообщившие об инциденте СМИ в этом сомневаются.

Аналитики вспомнили, как в феврале французский политолог-международник Франсуа Дидье упоминал, что россияне расположились в районе месторождений полезных ископаемых на северо-востоке ЦАР и заключают соглашения с местными группировками, оппозиционными правительству в Банги.

Приводится, в частности, карта ЦАР, где города Кага-Бандоро и Бамбари (оба населённых пункта упоминались как предполагаемый пункт назначения российских журналистов) располагаются на территории, подконтрольной группировкам, ранее входившим в коалицию мусульманских сил «Селека». В 2013 году «Селека» даже контролировала столицу ЦАР, однако затем распалась.

О возможной причастности «Селеки» к убийству журналистов сообщил ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию.

Чтобы выяснить мотиви связи группировок «экс-Селеки» с российскими наемниками, блогеры обращаются к карте месторождений полезных ископаемых в ЦАР. На ней видно, что на территории, подконтрольной исламистам, имеются месторождения алмазов (отмечены на карте синими квадратами).

Отмечается, что еще в 2017 году россиянами в ЦАР была основана компания Lobaye Invest. В российской Transparency International указывали на связь этой компании с российскими ЧВК. Именно горнодобывающими интересами могут объясняться договорённости ЧВК с группировками бывшей «Селеки» на северо-востоке ЦАР.

При этом, расследователи не могут однозначно утверждать, что гибель россиян связана с их журналистской деятельностью. По данным ООН, рэкет и поборы вооружённых групп на дорогах страны являются системной проблемой, которая «удушает» экономику. Нельзя делать однозначных выводов и о причастности «Селеки».

«Если в отношении целей поездки журналистов можно строить предположения, то истинной причины их гибели мы, возможно, никогда не узнаем», – заключается в сообщении.

Накануне УНИАН сообщал, что в Центральноафриканской Республике убиты три человека, двое из них, судя по найденным пресс-картам, были сотрудниками российской газеты «Известия». Точных данных о третьем у посольства РФ не было. Позже СМИ сообщили, что погибшие опознаны. Убитыми в ЦАР оказались журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Автомобиль погибших обстреляли из засады, водитель выжил.

Российская газета «Известия», при этом, заявила, что ее журналистов в ЦАР в последнее время не было. В городе Сибю, рядом с которым произошло нападение, базируется батальон ЦАР, вооруженный Москвой. В стране присутствуют российские военные инструкторы.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что погибшие в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российские журналисты оформляли свою поездку в страну как туристическую.