Мэй лично возглавила переговоры по выходу Британии из Евросоюза

Премьер Британии будет лично вести переговоры с ЕС, а министр по делам "брексита" Доминик Рааб будет выступать в качестве представителя Мэй.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла решение лично возглавить переговоры по выходу Великобритании из ЕС ("брексит").

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"Я возглавлю переговоры с Европейским союзом, министр по делам выхода из Европейского союза [Доминик Рааб] будет выступать в качестве моего представителя», - говорится в заявлении премьера, передают Ведомости. Министерство по "брекситу" продолжит координировать всю подготовку к выходу из ЕС на уровне правительства, включая разработку сценариев и всеобъемлющей законодательной базы, говорится в заявлении. Для этого министерство наберет новых сотрудников и получит часть персонала секретариата правительства.

На новости о том, что "брекситом" займется лично Мэй, курс фунта стерлингов к доллару вырос с 1,310 до 1,314.

В последнее время в Великобритании не стихали разногласия относительно условий выхода Великобритании из ЕС. Как сообщал УНИАН, в этом месяце из-за разногласий по "брекситу" правительство покинули министр по делам выхода из ЕС Дэвид Дэвис и глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

После ухода Дэвиса британские СМИ писали, что у него были «сложные отношения» с координатором ЕС на переговорах с Великобританией Мишелем Барнье, и в Великобритании надеются, что под руководством Рааба отношения улучшатся.